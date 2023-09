Spalletti fa contento Biraghi, il capitano della Fiorentina è convocato in nazionale dopo anni. La lista

Ecco la prima lista di convocati di Luciano Spalletti nelle vesti di CT della Nazionale. L’ex allenatore del Napoli ha diramato l’elenco dei calciatori che prenderanno parte al doppio impegno in calendario per l’Italia, quello contro Macedonia e Ucraina per le gare di qualificazione ai prossimi Europei. Dopo il burrascoso addio di Mancini, Spalletti è chiamato a trascinare l’Italia verso la qualificazione a Euro 2024.

Gli azzurri sono inseriti nel Gruppo C delle qualificazioni agli Europei e le prossime due partite in calendario sono contro la Macedonia del Nord (sabato 9 settembre) e contro l’Ucraina (martedì 12 settembre). Attualmente la classifica vede l’Inghilterra in testa a quota 12 punti (4 gare giocate), Ucraina con 6 punti e Italia a pari punti con la Macedonia a quota 3.