Spalletti deluso: "Abbiamo fatto una partita pessima sotto tanti punti di vista, sfortunati nell'episodio"

Il riassunto di Luciano Spalletti amareggiato al termine di Juventus-Fiorentina che condanna al sesto posto la squadra bianconera

Successo clamoroso della Fiorentina che vince allo Stadium 0-2 con le reti di Ndour e Mandragora e compromette pesantemente la qualificazione in Champions della Juventus.

Al termine della partita Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

"Era una partita da vincere ma le cose importanti della vita sono altre. Questo fatto che è tutto perso tutto finito, siamo tutti morti. E' questa la cosa sbagliata, questo è un risultato bruttissimo. E' una partita importante per quella che sono i risultati. Per quella che è la mia valutazione non mi baso solo sulla prestazione di oggi. Per il fatto di subire questi momenti e non saper reagire e non essere nelle condizioni di esprimere il livello di calcio dei calciatori, devo mettere in discussione me stesso. Bisogna che analizzi prima quello che ho fatto io prima di analizzare questi ragazzi. Abbiamo fatto una partita pessima sotto tanti punti di vista, sotto altri l'episodio non ci ha giocato a favore. Non si era cominciato la partita bene, i primi palloni contesi non siamo stati in grado di portarli a casa. Devo riuscire a fare si che non succeda questo. Devo riuscire a creare nella testa dei ragazzi una tranquillità e una lucidità che gli possa permettere di scegliere e trovare le scelte giuste. Sono gli episodi che tirano dalla tua parte lo stadio e fanno trovare il supporto e l'aiuto che ti può fare la differenza. Abbiamo fatto poco per il livello di partita, lo sappiamo che non andando in Champions la società perde dei soldi. Ma sono partite di calcio, noi dobbiamo esibire quelle che ci ha portato qui oggi ovvero il gioco della squadra".

Sul futuro:

"Io ho le idee chiarissime su di me e sui miei calciatori. Mi conosco da 68 anni e sono sempre andato a giro con me stesso. Io debbo analizzare me stesso, prima di parlare di loro devo parlare di me stesso, a me stesso e a loro".

Sul mercato di riparazione che non ha funzionato:

"E' inutile, io dovevo riuscire a fare bene questa partita qui e anche l'altra per aver fatto benissimo. Ora abbiamo fatto bene, ci sono molte cose che hanno una lettura chiara. Di conseguenza però non siamo li dentro ed è una cosa che la Juventus e il pubblico della Juventus merita".