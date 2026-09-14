Spalletti botta e risposta con Guardalà nel post partita contro il Sassuolo: “Non piangere”

Piccolo scontro durante l’intervista di Spalletti a Sky

Fatto curioso nell’intervista di Spalletti dopo la partita contro il Sassuolo: Momento acceso durante l’intervista a Spalletti. Il tecnico della Juventus interrompe il giornalista di Sky: “Non piangere”. Pronta la replica di Guardalà: “Non sto piangendo, sto facendo delle domande”. Poi l’intervista è proseguita senza altri problemi.