Labaro Viola

Spalletti botta e risposta con Guardalà nel post partita contro il Sassuolo: “Non piangere”

Piccolo scontro durante l’intervista di Spalletti a Sky

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2026 13:07
Spalletti botta e risposta con Guardalà nel post partita contro il Sassuolo: “Non piangere” - Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Luciano Spalletti
Condividi

Fatto curioso nell’intervista di Spalletti dopo la partita contro il Sassuolo: Momento acceso durante l’intervista a Spalletti. Il tecnico della Juventus interrompe il giornalista di Sky: “Non piangere”. Pronta la replica di Guardalà: “Non sto piangendo, sto facendo delle domande”. Poi l’intervista è proseguita senza altri problemi.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok