SOUSA: NIENTE DIMISSIONI. ECCO COSA STA SUCCEDENDO REALMENTE…

“Paulo Sousa verso l’addio: casa liberata e mobili spediti in Portogallo”, questo il tweet pubblicato alle 13:33 da Paolo Bargiggia, giornalista Mediaset ed esperto di mercato. Notizia vera a metà, perché effettivamente oggi il tecnico della Fiorentina ha dato via libera al trasloco. Sousa, infatti, si trasferirà in una nuova casa, più piccola, sempre in provincia di Firenze. I mobili in eccesso sono stati spediti in terra lusitana, solo i mobili però.

Nessuna dimissione, quindi, la Fiorentina avrà ancora il suo allenatore che, secondo quanto raccolto da Labaroviola.com, domani sera ritirerà il Torrino d’oro. Un’occasione, magari, per capire meglio l’umore di Sousa e per saperne di più sulla situazione attuale in casa viola. Non è da escludere, infatti, che il portoghese non sia pienamente soddisfatto del mercato appena concluso, ma al momento il suo posto in panchina è saldo al 100%.

Tommaso Fragassi