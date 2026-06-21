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Sousa: "Mi piacerebbe tornare in Italia, ma voglio una squadra con cui poter conquistare trofei"

L'ex tecnico ha rilasciato un'intervista per Tuttosport. Diversi i temi trattati, dall'Italia fino alla sua esperienza negli Emirati Arabi Uniti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2026 15:37
Sousa: "Mi piacerebbe tornare in Italia, ma voglio una squadra con cui poter conquistare trofei" -
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Paulo Sousa strizza nuovamente l'occhio al calcio europeo e, in particolare, all'Italia. L'allenatore portoghese, attualmente alla guida dello Shabab Al Ahli, con cui ha conquistato diversi trofei e stabilito importanti record negli Emirati Arabi Uniti, ha parlato del suo legame con il nostro Paese in un'intervista concessa a Tuttosport.

"Il Portogallo è la mia patria, ma l'Italia rappresenta una seconda casa. È qui che sono cresciuto sia come calciatore professionista sia come uomo. Con gli italiani condivido la passione per il calcio e un certo modo di vivere, aspetti che mi mancano molto", ha dichiarato l'ex tecnico della Fiorentina.

Interpellato sulla possibilità di un ritorno alla Juventus nelle vesti di allenatore, Sousa ha sottolineato: "La Juventus è uno dei club più prestigiosi al mondo e con quella maglia ho avuto la fortuna di vincere. Da professionista so separare le diverse situazioni, ma ciò che desidero è guidare squadre che abbiano la mia stessa mentalità, la stessa ambizione e la volontà di conquistare trofei".

Infine, il tecnico portoghese si è soffermato sull'esperienza allo Shabab Al Ahli: "È stato proprio il potenziale del progetto a convincermi ad accettare questa sfida. Ero consapevole delle possibilità di successo e i risultati ottenuti ne sono la conferma. Abbiamo conquistato quattro titoli in una sola stagione, stabilito nuovi record, tra cui una striscia di 33 partite senza sconfitte nel 2025, e raggiunto le semifinali della Champions League asiatica. Tutto questo è frutto del lavoro svolto giorno dopo giorno".

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