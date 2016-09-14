Sousa: a Salonicco una formazione "rimaneggiata". I probabili undici

Berna torna trequartista dietro la strana coppia Babacar-Zarate

L'esordio europeo è sempre più vicino e Paulo Sousa sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione in vista dell'esordio contro il Paok, infatti, come riportato sulle pagine de La Nazione, l'undici titolare sembra quasi completamente delineato.

Fra i pali sembra in vantaggio Tatarusanu, anche se non è da escludere un impiego di Lezzerini che trarrebbe grande giovamento dalla vetrina europea.

La linea difensiva, certe le presenze di Gonzalo e Astori, dovrebbe essere completata dal messicano Salcedo, che avrebbe così la possibilità di esordire in maglia viola.

A centrocampo Borja Valero dovrebbe essere affiancato da Badelj, mentre sugli esterni salgono le quotazioni di Tello e Milic, con Bernardeschi che invece potrebbe essere impiegato nel suo naturale ruolo di trequartista alle spalle della coppia di attaccanti che dovrebbe essere composta da Babacar, poco impiegato in questo avvio di stagione, e Zarate, tornato a pieno regime dopo le vicissitudini che lo hanno recentemente colpito nella sfera privata.