Sousa: "Colloquio con Kalinic? Falso. Voi avete scritto che io l'ho portato a Firenze. Se andrà via..."

Queste le parole di Sousa in conferenza stampaSulla possibile cessione di Kalinic"Cercheremo di lavorare con tutti i giocatori che abbiamo".Sui possibili sostituti"Io posso solo analizzare i giocatori...

Queste le parole di Sousa in conferenza stampa

Sulla possibile cessione di Kalinic

"Cercheremo di lavorare con tutti i giocatori che abbiamo".

Sui possibili sostituti

"Io posso solo analizzare i giocatori che mi propongono, poi tocca alla società prendere le decisioni".

Sul colloquio con Kalinic

"Tutto inventato. Non mi piace parlare di questo. Questi personaggi che dicono queste cose inventandosele lo fanno per fare vedere che sono bene informati e per manipolare i nostri tifosi".

Sull'atteggiamento per domani

"Dobbiamo dare il massimo per vincere. E' uno scontro diretto e noi vogliamo andare fino in fondo".

Su quanto disturba il mercato

"Cerco di essere il più concentrato possibile in tutti gli aspetti che posso controllare, quindi l'allenamento e la preparazione delle partite".

Sull'entrata nel mercato dei cinesi

"Stanno cercando di portare i migliori allenatori e i migliori giocatori per far fare un salto di qualità al loro calcio".

Sulla squadra a sua disposizione

"Sono contento di lavorare con chi ho, cercando di migliorarli".

Sulla sconfitta dello scorso anno col Carpi

"E' un momento completamente diverso rispetto a quello di un anno fa, abbiamo lavorato tutti i giorni, stiamo crescendo e lo stiamo facendo molto bene".

Su Astori

"Dovreste chiedere al dottore, noi speriamo che possa esserci almeno domenica"

Se preferisce il campionato o le coppe

"Io e il direttore siamo sicuri di essere competitivi, dobbiamo essere concentrati, senza fare differenze tra le competizioni".

Se l'acquisto di Kalinic era stato indirizzato da Sousa

"Lo avete scritto voi"

Sulla possibile formazione

"Farò le scelte migliori".

Tommaso Fragassi