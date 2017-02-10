Sousa: "Possibile convocazione per Saponara e Kalinic. Roma? Nessuno felice, ma vi spiego i cambi..."
Queste le parole di Paulo Sousa in conferenza stampa."Saponara e Kalinic?Saponara è arrivato con una lesione ma sta recuperando insieme a Kalinic, quindi c'è una possibilità di vederli entrambi tra i...
Queste le parole di Paulo Sousa in conferenza stampa.
"Saponara e Kalinic?
Saponara è arrivato con una lesione ma sta recuperando insieme a Kalinic, quindi c'è una possibilità di vederli entrambi tra i convocati.
Il basso rendimento di Gonzalo e Borja?
Altre volte i giudizi su di loro erano estremamente positivi. Sappiamo che quando perdiamo le critiche avvengono in questa forma ed è normale, ma non vedo un problema in questa fase di campionato. Da domani torneremo.
La prestazione di Babacar a Roma?
E' stata una delle sue migliori prestazioni per quanto riguarda la comprensione di quello che doveva fare. Poi la squadra è crollata.
Sanchez come difensore?
Sanchez domani non giocherà perché non può giocare. E' stata una soluzione su cui ho lavorato per diverso tempo. Certo, deve migliorare, ma questa è una questione di abitudine.
La sconfitta di Roma?
Abbiamo un gruppo straordinario, che vuole fare bene. Nessuno di noi è stato contento per il risultato. I cambi di martedì erano volti a una mentalità vincente. Una mentalità che vale per oggi e per il futuro della Fiorentina, visti i giocatori”.
La partita contro l'Udinese?
Dal punto di vista strategico, noi cercheremo di creare e ad essere concreti per segnare gol sufficienti per vincere. L'Udinese difende bene, è forte fisicamente, sono bravi sul contropiede".
Tommaso Fragassi