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Sottil vicino al prestito, lo vuole il Livorno in Serie B

Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il talento viola classe 1999 Riccardo Sottil è vicino alla cessione in prestito

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 gennaio 2019 12:07
Sottil vicino al prestito, lo vuole il Livorno in Serie B - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sottil
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sottil
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Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il talento viola classe 1999 Riccardo Sottil è vicino alla cessione in prestito. A volerlo è il Livorno, squadra che attualmente si trova in zona retrocessione in Serie B. Sarà davvero la sistemazione giusta per l'esterno figlio d'arte?

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