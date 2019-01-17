Sottil vicino al prestito, lo vuole il Livorno in Serie B
Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il talento viola classe 1999 Riccardo Sottil è vicino alla cessione in prestito
A cura di Redazione Labaroviola
17 gennaio 2019 12:07
Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il talento viola classe 1999 Riccardo Sottil è vicino alla cessione in prestito. A volerlo è il Livorno, squadra che attualmente si trova in zona retrocessione in Serie B. Sarà davvero la sistemazione giusta per l'esterno figlio d'arte?