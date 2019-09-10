Sottil festeggia il gol con gli azzurrini sui social: "Dedica speciale.."(FOTO)
L'esterno offensivo viola festeggia il primo gol in maglia azzurra, nella gara odierna contro il Lussemburgo. Ha messo a segno il terzo dei cinque centri della Nazionale di Nicolato. Ecco la foto appa...
A cura di Redazione Labaroviola
10 settembre 2019 22:55
L'esterno offensivo viola festeggia il primo gol in maglia azzurra, nella gara odierna contro il Lussemburgo. Ha messo a segno il terzo dei cinque centri della Nazionale di Nicolato. Ecco la foto apparsa attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram: