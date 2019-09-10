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Sottil festeggia il gol con gli azzurrini sui social: "Dedica speciale.."(FOTO)

L'esterno offensivo viola festeggia il primo gol in maglia azzurra, nella gara odierna contro il Lussemburgo. Ha messo a segno il terzo dei cinque centri della Nazionale di Nicolato. Ecco la foto appa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2019 22:55
Sottil festeggia il gol con gli azzurrini sui social: "Dedica speciale.."(FOTO) -
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L'esterno offensivo viola festeggia il primo gol in maglia azzurra, nella gara odierna contro il Lussemburgo. Ha messo a segno il terzo dei cinque centri della Nazionale di Nicolato. Ecco la foto apparsa attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram:

Sottil festeggia il gol con gli azzurrini sui social: "Dedica speciale.."(FOTO)

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