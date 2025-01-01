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Sottil: "Bellissimo festeggiare oggi con i nostri tifosi, col Napoli per fare risultato per loro"

l'esterno viola ha parlato dopo l'allenamento odierno con tanti tifosi al seguito nonostante le festività

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 gennaio 2025 17:58
Sottil: "Bellissimo festeggiare oggi con i nostri tifosi, col Napoli per fare risultato per loro" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Ai canali ufficiali del club viola, l'esterno della Fiorentina Riccardo Sottil ha parlato al termine dell'allenamento a porte aperte: "Bellissimo festeggiare con i nostri tifosi che sono venuti in tanti nonostante il giorno di festa e non ce lo aspettavamo. C'è una grande energia positiva nel gruppo e ne siamo contenti, è stato un bel modo di farci gli auguri."

Contro la Juve: "Siamo contenti della reazione, non era semplice pareggiarla e ci siamo riusciti. Del gol m'importa poco, quello che conta è l'atteggiamento e quest'anno abbiamo un grande gruppo di uomini che non mollano mai e lo abbiamo fatto vedere in campo quanto siamo difficili da battere."

Sul Napoli: "Sarà dura perché affrontiamo un grande avversario e sarà difficile, ma vogliamo fare risultato."

Su Quarta: "é un grande, lo apprezzano tutti, ci sembrava doveroso farlo applaudire da tutto il pubblico. Ci mancherà, lo salutiamo con affetto."

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