Sottil: "Bellissimo festeggiare oggi con i nostri tifosi, col Napoli per fare risultato per loro"

l'esterno viola ha parlato dopo l'allenamento odierno con tanti tifosi al seguito nonostante le festività

Ai canali ufficiali del club viola, l'esterno della Fiorentina Riccardo Sottil ha parlato al termine dell'allenamento a porte aperte: "Bellissimo festeggiare con i nostri tifosi che sono venuti in tanti nonostante il giorno di festa e non ce lo aspettavamo. C'è una grande energia positiva nel gruppo e ne siamo contenti, è stato un bel modo di farci gli auguri."

Contro la Juve: "Siamo contenti della reazione, non era semplice pareggiarla e ci siamo riusciti. Del gol m'importa poco, quello che conta è l'atteggiamento e quest'anno abbiamo un grande gruppo di uomini che non mollano mai e lo abbiamo fatto vedere in campo quanto siamo difficili da battere."

Sul Napoli: "Sarà dura perché affrontiamo un grande avversario e sarà difficile, ma vogliamo fare risultato."

Su Quarta: "é un grande, lo apprezzano tutti, ci sembrava doveroso farlo applaudire da tutto il pubblico. Ci mancherà, lo salutiamo con affetto."

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