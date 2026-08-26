Sostituto Kean? Gazzetta: “Emegha in pole ma dubbi sulle condizioni fisiche. Beto è l’alternativa”

Fiorentina a caccia di un centravanti con un peso specifico pari a Kean

La dirigenza viola cerca un centravanti con un peso specifico pari a quello di Kean. Il profilo più gradito è Emanuel Emegha, attaccante olandese di 23 anni di proprietà del Chelsea e reduce da una stagione allo Strasburgo.

La Fiorentina sta però valutando attentamente le sue condizioni dopo l'infortunio che gli ha impedito di partecipare al Mondiale. L'alternativa è Beto dell'Everton: il portoghese, 28 anni, conosce già la Serie A grazie alle due stagioni trascorse all'Udinese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.