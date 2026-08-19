Sostituti di Kean? Nazione: “Lucca non scalda. Pinamonti? Solo in caso di addio di Moise”

Pinamonti ha trovato qualche pezza d'appoggio in più

Chiaro però che contestualmente siano cominciati a circolare i nomi degli eventuali sostituti. Quello di Lucca ha scaldato poco, mentre la candidatura di Pinamonti qualche pezza d'appoggio in più l'ha trovata.

La punta ha chiesto la cessione al Sassuolo al pari di Thorstvedt ed entrambi sono stati esclusi dalla sfida di Coppa Italia contro il Cesena. Se il centrocampista norvegese è già d'accordo con la Fiorentina (contratto fino al 2031), per la punta si potrebbe entrare nel vivo solo e soltanto nel momento in cui Kean dovesse salutare. Ma i contatti proseguiranno nei prossimi giorni. Lo riporta La Nazione.