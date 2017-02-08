Sorteggio Viareggio Cup: Fiorentina con Cai, Garden City Panthers e Perugia. Tutti i gironi ed il regolamento
La 69^ edizione della Coppa Carnevale si svolgerà dal 13 al 29 marzo. 40 le squadre ai nastri di partenza
Si è concluso, nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio, il sorteggio dei gironi della 69^ edizione della Viareggio Cup che si svolgerà nel prossimo mese di marzo. La formazione Primavera della Fiorentina, guidata da Federico Guidi, è stata inserita nel girone 8 con gli argentini del Cai, i nigeriani del Garden City Panthers ed il Perugia.
Di seguito la ripartizione completa delle 40 squadre partecipanti nei 10 gironi, ricordando che, come previsto dal regolamento, accederanno alla fase ad eliminazione diretta le squadre vincitrici di ogni girone oltre alle sei migliori seconde.
Girone 1: Juventus, Dukla Praga (CZE), Toronto (CAN), Maceratese
Girone 2: Atalanta, Osasco (BRA), Abuja (NGA), Ancona
Girone 3: Empoli, Zenit San Pietroburgo (RUS), Athletic Union (USA), Ascoli
Girone 4: Inter, PAS Giannina (GRC), L.I.A.C. New York (USA), SPAL
Girone 5: Bologna, PSV Eindhoven (NLD), Sassuolo, Pisa
Girone 6: Napoli, Camioneros (ARG), Rappresentativa di Serie D, Bari
Girone 7: Milan, Belgrano (ARG), Ujana (COG), Spezia
Girone 8: Fiorentina, Cai (ARG), Garden City Panthers (NGA), Perugia
Girone 9: Genoa, Club Bruges (BEL), Cagliari, Parma
Girone 10: Torino, Rijeka (HRV), Cortulua (COL), Reggiana
Gianmarco Biagioni