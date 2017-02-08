Labaro Viola

Sorteggio Viareggio Cup: Fiorentina con Cai, Garden City Panthers e Perugia. Tutti i gironi ed il regolamento

La 69^ edizione della Coppa Carnevale si svolgerà dal 13 al 29 marzo. 40 le squadre ai nastri di partenza

A cura di Gianmarco Biagioni
08 febbraio 2017 12:30
Sorteggio Viareggio Cup: Fiorentina con Cai, Garden City Panthers e Perugia. Tutti i gironi ed il regolamento -
News
Fiorentina
Condividi

Si è concluso, nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio, il sorteggio dei gironi della 69^ edizione della Viareggio Cup che si svolgerà nel prossimo mese di marzo. La formazione Primavera della Fiorentina, guidata da Federico Guidi, è stata inserita nel girone 8 con gli argentini del Cai, i nigeriani del Garden City Panthers ed il Perugia.

Di seguito la ripartizione completa delle 40 squadre partecipanti nei 10 gironi, ricordando che, come previsto dal regolamento, accederanno alla fase ad eliminazione diretta le squadre vincitrici di ogni girone oltre alle sei migliori seconde.

Girone 1: Juventus, Dukla Praga (CZE), Toronto (CAN), Maceratese

Girone 2: Atalanta, Osasco (BRA), Abuja (NGA), Ancona

Girone 3: Empoli, Zenit San Pietroburgo (RUS), Athletic Union (USA), Ascoli

Girone 4: Inter, PAS Giannina (GRC), L.I.A.C. New York (USA), SPAL

Girone 5: Bologna, PSV Eindhoven (NLD), Sassuolo, Pisa

Girone 6: Napoli, Camioneros (ARG), Rappresentativa di Serie D, Bari

Girone 7: Milan, Belgrano (ARG), Ujana (COG), Spezia

Girone 8: Fiorentina, Cai (ARG), Garden City Panthers (NGA), Perugia

Girone 9: Genoa, Club Bruges (BEL), Cagliari, Parma

Girone 10: Torino, Rijeka (HRV), Cortulua (COL), Reggiana

Gianmarco Biagioni

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok