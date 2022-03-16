Sorride Italiano, Fiorentina al completo per la sfida con l'Inter: recuperati Bonaventura e Biraghi
I giocatori della Fiorentina lavorano tutti in gruppo, può essere felice Italiano in vista dell'importante match contro l'Inter
A cura di Redazione Labaroviola
16 marzo 2022 08:58
Tutti in gruppo. Italiano può preparare la sfida di sabato sera a San Siro contro l’Inter con tutti gli uomini a disposizione, compresi Biraghi e Bonaventura. In regia ci sarà Torreira. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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