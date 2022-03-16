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Sorride Italiano, Fiorentina al completo per la sfida con l'Inter: recuperati Bonaventura e Biraghi 

I giocatori della Fiorentina lavorano tutti in gruppo, può essere felice Italiano in vista dell'importante match contro l'Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2022 08:58
Sorride Italiano, Fiorentina al completo per la sfida con l'Inter: recuperati Bonaventura e Biraghi  - Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Vincenzo Italiano

Tutti in gruppo. Italiano può preparare la sfida di sabato sera a San Siro contro l’Inter con tutti gli uomini a disposizione, compresi Biraghi e Bonaventura. In regia ci sarà Torreira. Lo scrive il Corriere dello Sport

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