Sorrentino: “Vanoli? Una delle poche mosche bianche del mondo del calcio, farà molto bene a Firenze”

L’ex portiere Stefano Sorrentino ospite a Radio Bruno, dice la sua sulla Fiorentina di Vanoli. Ecco le sue parole:

“Far giocare De Gea e non Martinelli domani mi sembra una cosa normale, in questo momento critico è normale che il nuovo allenatore si affidi ai giocatori più importanti. Martinelli non ha presenze tra i professionisti praticamente, quindi è normale così; il ragazzo a me piace tantissimo e penso sia il portiere più forte di quella fascia d’età e avrà un futuro importante, ma ad oggi è giusto che vengano rispettate certe gerarchie soprattutto in un momento così delicato della stagione.

E’ sempre meglio giocare in casa contro le Greche, però è anche vero che fuori ci può essere tutta l’atmosfera che si vuole ma conta chi va in campo. La Fiorentina in questo momento è meglio che giochi in casa, se ha il tifo dalla sua parte, altrimenti, se la gente non è dalla sua parte, diventa complicato ed è meglio giocare in trasferta. Paolo Vanoli mi piace molto, lo conosco bene, sono convinto che farà molto bene, un gran bel lavoro; è una persona vera, umile, è un intenditore di calcio, è una delle poche mosche bianche del mondo del calcio”.