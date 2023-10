“Sono 50 anni che l’Italia è senza un bomber. De Rossi ha segnato più di Toni e Gilardino in azzurro”

Alberto Polverosi, firma di prestigio del Corriere dello Sport, analizza così la crisi offensiva dell’Italia, intesa come movimento:

“Mezzo secolo senza un super-bomber, come hanno quasi tutte le altre nazionali (e vedrete fra qualche anno i numeri del norvegese Haaland e del francese Mbappé), è un tempo insopportabile e inaccettabile per il calcio italiano. All’epoca di Riva le nazionali giocavano di meno (e non solo le nazionali), ma da quando il calendario si è intensificato, diciamo l’ultimo ventennio (che è il periodo in cui si sono imposti i bomber delle altre nazionali), il cannoniere azzurro è un centrocampista, Daniele De Rossi con 21 gol. Come prima punta, Gilardino ha raggiunto quota 19, Immobile 17, Toni 16, Balotelli 14, Belotti 12, poi attaccanti esterni come Di Natale 11 e Insigne 10. Siamo indietro di mezzo secolo.

Ci ripetiamo di continuo che nelle ultime generazioni non abbiamo avuto attaccanti di grande livello. E’ una mezza verità. Noi siamo indietro di mezzo secolo, altro che ultime generazioni. Basta leggere questo elenco che comprende i migliori marcatori di sempre di alcune nazionali: Ronaldo (Portogallo) 127 gol, Messi (Argentina) 108, Lewandowski (Polonia) 81, Neymar (Brasile) 79, Lukaku (Belgio) 78, Dzeko (Bosnia) 65, Ibrahimovic (Svezia) 62, Kane (Inghilterra) 61, Giroud (Francia) 54. Possiamo fermarci qui. Questi attaccanti giocano ancora tutti tranne Ibra che ha smesso poco tempo fa. Il nostro miglior cannoniere azzurro con 35 gol è ancora oggi Gigi Riva che ha giocato l’ultima partita in Nazionale il 19 giugno 1974, più di 49 anni fa; dietro di lui Giuseppe Meazza con 33, ultima gara il 20 luglio 1939 e terzo con 30 reti Silvio Piola che ha chiuso con la Nazionale il 18 maggio 1952. Soltanto Roberto Baggio (27 gol), senza infortuni e se il Trap lo avesse portato al Mondiale del 2002, sarebbe forse salito sul podio”.