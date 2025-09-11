Sono 13.478 gli abbonati alla Fiorentina per questa stagione, venduti tutti gli abbonamenti disponibili

Tramite una nota sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha ringraziato tutti gli abbonati di quest'anno, sono 13.478 le tessere vendute dal club. Un numero fortemente influenzato dai lavori al Franc...

Tramite una nota sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha ringraziato tutti gli abbonati di quest'anno, sono 13.478 le tessere vendute dal club. Un numero fortemente influenzato dai lavori al Franchi ma comunque alto considerando soprattutto che il club ha venduto tutti gli abbonamenti a sua disposizione. Tra l'altro la Fiorentina sui social ha voluto simpaticamente ringraziare sia l'abbonato più giovane, un bimbo di 2 anni, sia quello più vecchio, un abbonato di 95 anni. La stagione al Franchi inizierà Sabato subito con un big match contro il Napoli