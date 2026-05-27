Solomon saluta su Instagram: "Mi è piaciuto ogni momento di questa stagione, grazie e a presto"

L'esterno della Fiorentina Manor Solomon ha pubblicato un lungo post su Instagram che sa di un saluto al club viola

L'esterno della Fiorentina Manor Solomon ha pubblicato un lungo post su Instagram che sa di un saluto al club viola. Solomon infatti è in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Queste le sue parole:

"Ciao, quando sono arrivato qui qualche mese fa, avevamo un obiettivo chiaro e lo abbiamo raggiunto.

Sappiamo tutti che questo grande club dovrebbe e merita di lottare per obiettivi completamente diversi, e sono sicuro che dalla prossima stagione la Fiorentina tornerà dove deve essere.

Grazie per il vostro supporto e per avermi fatto sentire a casa a Firenze fin dal primo giorno. Ho apprezzato ogni singolo momento di questa stagione qui. Forza Viola, a presto!"