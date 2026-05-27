Labaro Viola

Solomon saluta su Instagram: "Mi è piaciuto ogni momento di questa stagione, grazie e a presto"

L'esterno della Fiorentina Manor Solomon ha pubblicato un lungo post su Instagram che sa di un saluto al club viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2026 17:16
Solomon saluta su Instagram: "Mi è piaciuto ogni momento di questa stagione, grazie e a presto" -
News
Condividi

L'esterno della Fiorentina Manor Solomon ha pubblicato un lungo post su Instagram che sa di un saluto al club viola. Solomon infatti è in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Queste le sue parole:

"Ciao, quando sono arrivato qui qualche mese fa, avevamo un obiettivo chiaro e lo abbiamo raggiunto.
Sappiamo tutti che questo grande club dovrebbe e merita di lottare per obiettivi completamente diversi, e sono sicuro che dalla prossima stagione la Fiorentina tornerà dove deve essere.
Grazie per il vostro supporto e per avermi fatto sentire a casa a Firenze fin dal primo giorno. Ho apprezzato ogni singolo momento di questa stagione qui. Forza Viola, a presto!"

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok