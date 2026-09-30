Solomon fa infuriare i tifosi del West Ham: "Abbiamo contattato il club, ipotesi contestazione"

Solomon nel mirino degli Hammers

Le dichiarazioni rilasciate da Manor Solomon in occasione della sfida tra continuano a suscitare reazioni in Inghilterra. L’ex attaccante della Fiorentina, oggi in forza al West Ham, è finito nel mirino di una parte della tifoseria degli Hammers.



Solomon aveva accusato i sostenitori irlandesi di provare odio nei confronti di Israele, ribadendo al tempo stesso il proprio orgoglio per il Paese, la Nazionale e i soldati israeliani. L’esterno si era inoltre spinto fino a definire Israele «dieci volte migliore e più forte dell’Irlanda».



Le sue dichiarazioni, secondo quanto riportato dalla stampa britannica, non sarebbero state accolte positivamente da una parte dei tifosi del West Ham. Alcuni sostenitori avrebbero infatti contattato direttamente il club per esprimere il proprio dissenso nei confronti del giocatore.



Ma le iniziative ipotizzate non si fermerebbero qui. Tra le possibilità discusse dai tifosi ci sarebbe anche la creazione di una petizione e la scelta di non applaudire Solomon quando il suo nome verrà annunciato allo stadio.



La vicenda potrebbe dunque accompagnare il ritorno in campo dell’ex viola con la maglia del West Ham.