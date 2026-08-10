Solomon: "Avevo diverse opzioni ma il West Ham è il posto che ho scelto fin dal primo momento"

Le parole di Manor Solomon, ex esterno della Fiorentina ufficialmente un nuovo giocatore del West Ham in Championship

Manor Solomon è ufficialmente un nuovo giocatore del West Ham. L’esterno israeliano, reduce dall’esperienza in prestito alla Fiorentina, ha spiegato ai canali ufficiali degli Hammers le ragioni che lo hanno convinto ad accettare la nuova sfida.

“Ho avuto diverse opzioni, ma fin dal primo momento, dopo aver parlato con l’allenatore e con Nils, ho capito che questo era il posto in cui volevo essere”,

Nel corso dell’intervista, Solomon non ha fatto riferimento alla Fiorentina, nonostante nelle ultime settimane si fosse parlato con insistenza di un possibile ritorno a Firenze. L’israeliano ha invece posto l’accento sulla fase della carriera che sta attraversando e sulla volontà di trovare maggiore continuità.



“Mi sento ancora giovane, ma allo stesso tempo penso di aver già vissuto molte esperienze. Ho giocato in Premier League, in Spagna, in Italia e in Champions League”, ha spiegato.

Per Solomon si apre dunque un nuovo capitolo della carriera con la maglia del West Ham. L’obiettivo è chiaro: mettere la propria esperienza al servizio della squadra e contribuire a riportare gli Hammers nella massima serie inglese il prima possibile.