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Solo un punto in trasferta: contro la Lazio per far male, puntando su Pjaca...

La Nazione di oggi si sofferma sull'andamento della Fiorentina in trasferta: su tre partite, infatti, è arrivato solamente un punto, a Genova contro la Sampdoria, mentre contro Napoli e Inter solo sco...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2018 09:26
Solo un punto in trasferta: contro la Lazio per far male, puntando su Pjaca... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli e Pjaca
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli e Pjaca
Rassegna Stampa
Pjaca
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La Nazione di oggi si sofferma sull'andamento della Fiorentina in trasferta: su tre partite, infatti, è arrivato solamente un punto, a Genova contro la Sampdoria, mentre contro Napoli e Inter solo sconfitte. La quarta trasferta sarà contro la Lazio, altro possibile concorrente per la zona europea. La Nazione precisa, però, che le prestazioni della Fiorentina, nonostante i risultati ottenuti, sono state buone, ma questa non deve essere una scusa. La Fiorentina che oggi all’Olimpico deve fare male alla Lazio, mandando in campo la sua formazione titolare: il più atteso è Pjaca, ancora non esploso come in molti si aspettavano.

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