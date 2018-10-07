Solo un punto in trasferta: contro la Lazio per far male, puntando su Pjaca...

La Nazione di oggi si sofferma sull'andamento della Fiorentina in trasferta: su tre partite, infatti, è arrivato solamente un punto, a Genova contro la Sampdoria, mentre contro Napoli e Inter solo sco...

La Nazione di oggi si sofferma sull'andamento della Fiorentina in trasferta: su tre partite, infatti, è arrivato solamente un punto, a Genova contro la Sampdoria, mentre contro Napoli e Inter solo sconfitte. La quarta trasferta sarà contro la Lazio, altro possibile concorrente per la zona europea. La Nazione precisa, però, che le prestazioni della Fiorentina, nonostante i risultati ottenuti, sono state buone, ma questa non deve essere una scusa. La Fiorentina che oggi all’Olimpico deve fare male alla Lazio, mandando in campo la sua formazione titolare: il più atteso è Pjaca, ancora non esploso come in molti si aspettavano.