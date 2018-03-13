Labaro Viola

Il sogno della qualificazione in Europa in nome di Astori

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, nei giocatori della Fiorentina sta aleggiando un sogno decisivo per proseguire questa stagione: la volontà di dare un valore sportivo a questo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2018 09:07
Il sogno della qualificazione in Europa in nome di Astori - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
News
Fiorentina
Astori
Condividi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, nei giocatori della Fiorentina sta aleggiando un sogno decisivo per proseguire questa stagione: la volontà di dare un valore sportivo a questo campionato.
La squadra vuole provare a dare tutto per il capitano e puntare al massimo risultato possibile, ovvero ad un piazzamento europeo per Davide Astori. Una pazza idea, perché serve un’impresa eccezionale per raggiungere l’obiettivo. Le vittorie però potrebbero essere la medicina per questi ragazzi colpiti da questa tragedia.

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok