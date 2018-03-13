Il sogno della qualificazione in Europa in nome di Astori

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, nei giocatori della Fiorentina sta aleggiando un sogno decisivo per proseguire questa stagione: la volontà di dare un valore sportivo a questo...

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, nei giocatori della Fiorentina sta aleggiando un sogno decisivo per proseguire questa stagione: la volontà di dare un valore sportivo a questo campionato.

La squadra vuole provare a dare tutto per il capitano e puntare al massimo risultato possibile, ovvero ad un piazzamento europeo per Davide Astori. Una pazza idea, perché serve un’impresa eccezionale per raggiungere l’obiettivo. Le vittorie però potrebbero essere la medicina per questi ragazzi colpiti da questa tragedia.