Slot: "Italiano è arrivato ad allenare in Champions perché ha fatto benissimo alla Fiorentina"

Dopo la conferenza stampa di rito alla vigilia della sfida, il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha avuto modo di soffermarsi anche ai microfoni di Sky Sport incentrando la sua analisi inerente alla s...

Dopo la conferenza stampa di rito alla vigilia della sfida, il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha avuto modo di soffermarsi anche ai microfoni di Sky Sport incentrando la sua analisi inerente alla sfida di Champions League contro il Bologna, sul tecnico rossoblù Vincenzo Italiano riferendosi al suo passato viola: "Italiano è in buona compagnia perché conosco un altro allenatore che ha perso una finale di Conference League e si tratta della persona che parla qui davanti a voi. Ma il lavoro che c'è per arrivare ad un risultato del genere è enorme e penso sia anche il motivo per cui adesso alleni il Bologna, proprio perché ha fatto bene alla Fiorentina".

"Quindi sì - ha continuato Slot parlando di Italiano -, lo abbiamo studiato, non lui in particolare ma le sue squadre. Hanno un certo stile di gioco e mi è sempre piaciuto che lui trasmettesse la sua identità, prima alla Fiorentina e poi al Bologna. Quindi sappiamo quello che dobbiamo aspettarci, ma sappiamo anche che sarà difficile, per quello che ha dimostrato alla Fiorentina, facendo così bene in Conference League tanto da raggiungere la finale."

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