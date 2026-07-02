Sky Sport rivela: "La Lazio cerca un attaccante e pensa a Piccoli. Possibile prestito per i biancocelesti"

Gattuso vorrebbe puntare su Piccoli per rafforzare il reparto difensivo biancoceleste

Roberto Piccoli attira l'interesse sul mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante della Fiorentina è uno dei profili seguiti dalla Lazio per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Gennaro Gattuso. Il club biancoceleste ha già avviato i primi sondaggi per l'ex Cagliari, ma dovrà fare i conti con i vincoli del proprio mercato. La Lazio, infatti, potrà effettuare nuovi acquisti soltanto dopo aver realizzato alcune cessioni. Per questo motivo, l'unica formula percorribile per arrivare a Piccoli sarebbe quella del prestito.