Sky Sport rivela: "Kean sente molto meno dolore rispetto a ieri. Gattuso spera di recuperarlo"

Oggi Kean ha deciso di sottoporsi a degli esami strumentali per verificare l'entità dell'infortunio che pare meno grave del previsto

Dopo aver archiviato la pratica Estonia, l'Italia si concentra sulla sfida contro Israele in programma martedì 14 ottobre al Bluenergy Stadium di Udine. Gattuso dovrà affrontare la sfida senza lo squalificato Bastoni, diffidato e ammonito a Tallinn. Non è invece certa l'assenza di Moise Kean.

Kean è uscito ieri al 15' per una distorsione alla caviglia destra. Nella giornata di oggi si sottoporrà a esami strumentali per verificare l'entità dell'infortunio. Ieri provava tantissimo dolore, ma oggi molto meno e per questa ragione è rimasto con i compagni. Da capire nelle prossime ore se potrà essere a disposizione contro Israele. Anche Bastoni al momento non ha lasciato il ritiro. Lo riporta SkySport.