Sky Sport rivela: "Ingaggio pesante di De Gea, la Fiorentina sta valutando Mandas per la porta"

Secondo Sky Sport il nome di Mandas sarebbe tra quelli valutati dalla dirigenza viola per il futuro della porta

Il futuro di David De Gea alla Fiorentina non sarebbe così scontato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il portiere spagnolo potrebbe lasciare il club viola anche a causa dell'elevato ingaggio percepito, che si aggira intorno ai 4 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. Per questo motivo la società starebbe iniziando a guardarsi intorno alla ricerca di possibili alternative. Tra i profili monitorati ci sarebbe Christos Mandas, estremo difensore di proprietà della Lazio. Il portiere greco ha fatto rientro a Roma dopo l'ultima esperienza in prestito al Bournemouth e potrebbe rappresentare un'opzione per la Fiorentina in caso di addio di De Gea.