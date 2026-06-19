Sky Sport rivela: "Il Torino punta Amatucci: ipotesi di prestito per rinforzare il proprio centrocampo"

I granata seguono il classe 2004 ma da spettatori: prima c'è da capire come si risolve la situazione con il riscatto da parte del Las Palmas

Il Torino ha messo gli occhi su Lorenzo Amatucci. Il centrocampista, di proprietà della Fiorentina, si è messo in mostra nell'ultima stagione in prestito con il Las Palmas, e di certo non gli mancano gli estimatori: tra questi, come riporta Sky Sport, ci sono il Ds dei granata, Gianluca Petrachi, che lo ha avuto alla Salernitana in Serie B, e il neo tecnico dei piemontesi, Abate.

Il club spagnolo però, ha la possibilità di riscattare il classe 2004, con la viola che ha mantenuto un contro riscatto da esercitare: in questo gioco delle parti dunque, il Torino può solo fare da spettatore e capire come si evolverà la situazione, con i granata che comunque vorrebbero poi approfondire i discorsi per un prestito.