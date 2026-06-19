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Sky Sport rivela: "Il Torino punta Amatucci: ipotesi di prestito per rinforzare il proprio centrocampo"

I granata seguono il classe 2004 ma da spettatori: prima c'è da capire come si risolve la situazione con il riscatto da parte del Las Palmas

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2026 13:35
Sky Sport rivela: "Il Torino punta Amatucci: ipotesi di prestito per rinforzare il proprio centrocampo" -
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Il Torino ha messo gli occhi su Lorenzo Amatucci. Il centrocampista, di proprietà della Fiorentina, si è messo in mostra nell'ultima stagione in prestito con il Las Palmas, e di certo non gli mancano gli estimatori: tra questi, come riporta Sky Sport, ci sono il Ds dei granata, Gianluca Petrachi, che lo ha avuto alla Salernitana in Serie B, e il neo tecnico dei piemontesi, Abate.

Il club spagnolo però, ha la possibilità di riscattare il classe 2004, con la viola che ha mantenuto un contro riscatto da esercitare: in questo gioco delle parti dunque, il Torino può solo fare da spettatore e capire come si evolverà la situazione, con i granata che comunque vorrebbero poi approfondire i discorsi per un prestito.

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