Sky Sport, primo contatto Bernardeschi-Juventus. Offerta di 40 milioni più bonus...

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella consueta trasmissione dedicata al calciomercato vi sarebbe un primo contatto tra Federico Bernardeschi e la Juventus. Per il carrarino la società bianconer...

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella consueta trasmissione dedicata al calciomercato vi sarebbe un primo contatto tra Federico Bernardeschi e la Juventus. Per il carrarino la società bianconera di Torino sarebbe disposta a sborsare una cifra intorno ai 40 milioni più bonus legati ad obbiettivi e rendimento dell'attaccante mancino.