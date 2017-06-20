Sky Sport, primo contatto Bernardeschi-Juventus. Offerta di 40 milioni più bonus...
Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella consueta trasmissione dedicata al calciomercato vi sarebbe un primo contatto tra Federico Bernardeschi e la Juventus. Per il carrarino la società bianconer...
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 00:31
Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella consueta trasmissione dedicata al calciomercato vi sarebbe un primo contatto tra Federico Bernardeschi e la Juventus. Per il carrarino la società bianconera di Torino sarebbe disposta a sborsare una cifra intorno ai 40 milioni più bonus legati ad obbiettivi e rendimento dell'attaccante mancino.