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Sky Sport, primo contatto Bernardeschi-Juventus. Offerta di 40 milioni più bonus...

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella consueta trasmissione dedicata al calciomercato vi sarebbe un primo contatto tra Federico Bernardeschi e la Juventus. Per il carrarino la società bianconer...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 00:31
Sky Sport, primo contatto Bernardeschi-Juventus. Offerta di 40 milioni più bonus... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella consueta trasmissione dedicata al calciomercato vi sarebbe un primo contatto tra Federico Bernardeschi e la Juventus. Per il carrarino la società bianconera di Torino sarebbe disposta a sborsare una cifra intorno ai 40 milioni più bonus legati ad obbiettivi e rendimento dell'attaccante mancino.

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