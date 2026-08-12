Sky Sport: "Piccoli al Bologna in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni e 10% sulla rivendita"
L'attaccante saluta Firenze: accordo raggiunto col Bologna
A cura di Mirco Bargagni
12 agosto 2026 13:54
Roberto Piccoli lascia la Fiorentina per accasarsi al Bologna. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, è stato raggiunto un accordo di massima con la Fiorentina.
L’operazione dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro. La società viola, inoltre, manterrà il 10% sulla futura rivendita del calciatore.