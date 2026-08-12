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Sky Sport: "Piccoli al Bologna in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni e 10% sulla rivendita"

L'attaccante saluta Firenze: accordo raggiunto col Bologna

A cura di Mirco Bargagni
12 agosto 2026 13:54
Sky Sport: "Piccoli al Bologna in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni e 10% sulla rivendita" - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
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Roberto Piccoli lascia la Fiorentina per accasarsi al Bologna. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, è stato raggiunto un accordo di massima con la Fiorentina.

L’operazione dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro. La società viola, inoltre, manterrà il 10% sulla futura rivendita del calciatore.

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