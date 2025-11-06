Sky Sport: "Nel contratto di Vanoli ci sono dei bonus, dal il 10° posto alle qualificazioni alle coppe"

Secondo il giornalista di Sky Sport Luca Cilli ci sono dei bonus particolari nel contratto di Vanoli con la Fiorentina, questi i dettagli:"Il contratto che la Fiorentina ha pensato per Vanoli preveder...

Secondo il giornalista di Sky Sport Luca Cilli ci sono dei bonus particolari nel contratto di Vanoli con la Fiorentina, questi i dettagli:

"Il contratto che la Fiorentina ha pensato per Vanoli prevederà una base fissa di ingaggio (non alto) e tanti bonus: alcuni per il percorso in questa Conference League, altri per il piazzamento finale in Serie A al termine della stagione: bonus per il 10° posto, per un eventuale qualificazione in Conference League, Europa League e Champions League"