Sky Sport, Muriel vuole solo Firenze, accordo con la Fiorentina. I dettagli

Secondo SkySport24 nelle ultime ore l’attaccante colombiano Luis Muriel avrebbe risolto il dubbio delle ultime ore scegliendo la Fiorentina di Corvino e Pioli e rifiutando l’offerta del Milan. Adesso...

A cura di Redazione Labaroviola 30 dicembre 2018 19:57

Condividi