Sky Sport, Muriel vuole solo Firenze, accordo con la Fiorentina. I dettagli
Secondo SkySport24 nelle ultime ore l’attaccante colombiano Luis Muriel avrebbe risolto il dubbio delle ultime ore scegliendo la Fiorentina di Corvino e Pioli e rifiutando l’offerta del Milan. Adesso...
A cura di Redazione Labaroviola
30 dicembre 2018 19:57
Secondo SkySport24 nelle ultime ore l’attaccante colombiano Luis Muriel avrebbe risolto il dubbio delle ultime ore scegliendo la Fiorentina di Corvino e Pioli e rifiutando l’offerta del Milan. Adesso per la società viola sarà tempo di definire la trattativa con il Siviglia,club che ne detiene il cartellino. Attesi sviluppi nelle prossime ore