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Sky Sport, la Roma vuole mandare Gerson al Genoa. Ma il brasiliano non dà l'ok al passaggio

Secondo Sky Sport, c’è stata una trattativa tra Roma e Genoa per il trasferimento in rossoblu dell’ex centrocampista viola Gerson. Ma il giocatore non ha ancora dato il suo consenso all’operazione. Qu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2019 14:25
Sky Sport, la Roma vuole mandare Gerson al Genoa. Ma il brasiliano non dà l'ok al passaggio - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo Sky Sport, c’è stata una trattativa tra Roma e Genoa per il trasferimento in rossoblu dell’ex centrocampista viola Gerson. Ma il giocatore non ha ancora dato il suo consenso all’operazione. Questa situazione ricorda quella dell’anno scorso, quando il centrocampista fu più convinto a venire a Firenze.

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