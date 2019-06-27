Sky Sport, la Roma vuole mandare Gerson al Genoa. Ma il brasiliano non dà l'ok al passaggio

Secondo Sky Sport, c’è stata una trattativa tra Roma e Genoa per il trasferimento in rossoblu dell’ex centrocampista viola Gerson. Ma il giocatore non ha ancora dato il suo consenso all’operazione. Qu...

Secondo Sky Sport, c’è stata una trattativa tra Roma e Genoa per il trasferimento in rossoblu dell’ex centrocampista viola Gerson. Ma il giocatore non ha ancora dato il suo consenso all’operazione. Questa situazione ricorda quella dell’anno scorso, quando il centrocampista fu più convinto a venire a Firenze.