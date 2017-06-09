Sky Sport: Kalinic ancora corteggiato dal Milan, la sua candidatura per l'attacco resta forte...

Il Milan non molla Nikola Kalinic. Secondo Sky Sport infatti, il centravanti croato sarebbe uno dei favoriti per l'attacco del nuovo Milan. Le grandi manovre di mercato che stanno attuando i rossoneri...

Il Milan non molla Nikola Kalinic. Secondo Sky Sport infatti, il centravanti croato sarebbe uno dei favoriti per l'attacco del nuovo Milan. Le grandi manovre di mercato che stanno attuando i rossoneri nelle ultime settimane, toccheranno l'apice con l'acquisto di un grande attaccante, il vero tassello mancante della società meneghina. Tanti i nomi che circolano: si parte da Belotti, proseguendo per Aubameyang, passando per André Silva e Diego Costa, fino appunto al viola Kalinic.