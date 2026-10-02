Sky Sport: "Fagioli verso la titolarità. Linea a tre di centrocampo insieme a Barella e Tonali"
Il centrocampista della Fiorentina è stato schierato tra i titolari nell'ultimo test: possibile esordio dal primo minuto in azzurro
Nicolò Fagioli va verso una maglia da titolare con l'Italia nella sfida contro la Francia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista della Fiorentina è stato provato da Roberto Mancini nell'undici iniziale durante le ultime prove tattiche.
Il commissario tecnico sembra orientato a confermare il 4-3-3, con Fagioli schierato nella linea a tre di centrocampo insieme a Barella e Tonali.
Al momento, la formazione provata è composta da Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.
Restano comunque tre dubbi da sciogliere nelle ultime ore prima del match. In difesa Scalvini è favorito su Gianluca Mancini, mentre a centrocampo Barella parte davanti a Frattesi. Nel tridente offensivo, invece, Pio Esposito è al momento in vantaggio su Scamacca.