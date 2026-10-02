Labaro Viola

Sky Sport: "Fagioli verso la titolarità. Linea a tre di centrocampo insieme a Barella e Tonali"

Il centrocampista della Fiorentina è stato schierato tra i titolari nell'ultimo test: possibile esordio dal primo minuto in azzurro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2026 16:27
Sky Sport: "Fagioli verso la titolarità. Linea a tre di centrocampo insieme a Barella e Tonali" -
News
Condividi

Nicolò Fagioli va verso una maglia da titolare con l'Italia nella sfida contro la Francia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista della Fiorentina è stato provato da Roberto Mancini nell'undici iniziale durante le ultime prove tattiche.

Il commissario tecnico sembra orientato a confermare il 4-3-3, con Fagioli schierato nella linea a tre di centrocampo insieme a Barella e Tonali.

Al momento, la formazione provata è composta da Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.

Restano comunque tre dubbi da sciogliere nelle ultime ore prima del match. In difesa Scalvini è favorito su Gianluca Mancini, mentre a centrocampo Barella parte davanti a Frattesi. Nel tridente offensivo, invece, Pio Esposito è al momento in vantaggio su Scamacca.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok