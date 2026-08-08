Sky sport: “Duello Juve-Fiorentina per Pellegrino. La Viola offre una formula migliore al Parma”

Fiorentina avanti nel duello con la Juventus per Pellegrino

Sky sport ha parlato del domino degli attaccanti in Serie A che coinvolge anche la Fiorentina: “C’è questo incastro non fluidissimo. La Fiorentina è pronta a chiudere Pellegrino se vende Piccoli al Bologna, allo stesso tempo però il Bologna deve dare Dallinga al Genoa.Su Pellegrino però c’è anche la Juventus che però offre una formula diversa. I bianconeri prenderebbero Pellegrino in prestito mentre i viola si assicurerebbero il trasferimento a titolo definitivo. La Juve deve fare spazio anche cedendo David e poi dovrebbe pareggia l’offerta Viola che piace di più al Parma. I viola dunque sono più avanti”