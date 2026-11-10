Sky Sport DE: "La Fiorentina vuole Neumann, difensore centrale classe 1997. C'è anche il Nottingham

La Fiorentina sarebbe interessata al calciatore tedesco in forza al Birmingham City

Stando a quanto riportato da Sky Sport DE, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Phil Neumann, difensore centrale 29enne in forza al Birmingham City.

Secondo l'emittente tedesca, Neumann avrebbe attirato l'attenzione di più società. Oltre la Fiorentina, infatti, anche il Nottingham Forest avrebbe manifestato interesse per il calciatore.

La Fiorentina capirà nelle prossime settimane quali sono i margini per portare avanti l'operazione e se ci saranno le condizioni per arrivare a Neumann. Il difensore tedesco potrebbe essere un profilo adatto alle esigenze viola, grazie alla sua esperienza, alla forza fisica e alla capacità di ricoprire più ruoli. Oltre a giocare da centrale, infatti, può essere impiegato anche come terzino destro, potendo offrire così un'alternativa in più alla difesa della Fiorentina.