Sky Sport annuncia: "Sohm verso il Venezia. Prestito con diritto d riscatto fissato a 10 milioni"
Anche il centrocampista ex Parma andrà al Venezia. In questi giorni saranno decisi gli ultimi dettagli"
A cura di Redazione Labaroviola
30 luglio 2026 16:27
I movimenti in entrata, però, non si esauriscono con l'arrivo del centrale sudamericano. L'asse di mercato tra Venezia e Fiorentina resiste ed è più vivo che mai per Simon Sohm.
Il centrocampista svizzero è il profilo prescelto per rinforzare e dare fisicità alla linea mediana, e in questi giorni saranno decisi gli ultimi dettagli dell'operazione in prestito, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.
Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale.