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Sky Sport annuncia: "Sohm verso il Venezia. Prestito con diritto d riscatto fissato a 10 milioni"

Anche il centrocampista ex Parma andrà al Venezia. In questi giorni saranno decisi gli ultimi dettagli"

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2026 16:27
Sky Sport annuncia: "Sohm verso il Venezia. Prestito con diritto d riscatto fissato a 10 milioni" - Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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I movimenti in entrata, però, non si esauriscono con l'arrivo del centrale sudamericano. L'asse di mercato tra Venezia e Fiorentina resiste ed è più vivo che mai per Simon Sohm.

Il centrocampista svizzero è il profilo prescelto per rinforzare e dare fisicità alla linea mediana, e in questi giorni saranno decisi gli ultimi dettagli dell'operazione in prestito, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale.

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