Sky Sport annuncia: "Non solo la Lazio su Piccoli. Il Genoa tenta l'affondo per l'attaccante viola"
Sky Sport annuncia l'interesse del Genoa per Piccoli
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2026 22:02
Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Genoa avrebbe effettuato un tentativo per Roberto Piccoli. Sull'attaccante viola, però, non ci sarebbe soltanto il club rossoblù. Da tempo anche la Lazio segue con interesse il centravanti, considerato un possibile rinforzo per il reparto offensivo biancoceleste.