Sky fa notare il bruttissimo coro dei tifosi napoletani appena terminato il minuto di silenzio per Astori
San Siro, Inter-Napoli. Appena terminato il minuto di raccoglimento dal settore partenopeo si innalza: “Uccidiamoli, uccidiamoli” ovviamente in senso metaforico riferito alla partita. Sky però non ci...
San Siro, Inter-Napoli. Appena terminato il minuto di raccoglimento dal settore partenopeo si innalza: “Uccidiamoli, uccidiamoli” ovviamente in senso metaforico riferito alla partita. Sky però non ci sta essere in cronaca diretta lo fa notare, sottolineando che era terminato il minuto di raccoglimento da pochi, pochissimi secondi in memoria dell’eterno Capitano: Davide Astori.
Forse l’unico brutto episodio da sottolineare in questi giorni, tengo ad aggiungere che “non è stata fatta di tutta l’erba un fascio” Ma la cronaca era doverosa.
G.C.