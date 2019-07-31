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Sky, Nainggolan ha dato il suo consenso a vestire la maglia viola. L'accordo è molto vicino

Secondo Sky Sport, il centrocampista dell'Inter Naiggolan ha detto sì alla Fiorentina. Ora Pradè e Barone dovranno lavorare con l'Inter per trovare l'accordo. Ma dopo i contatti delle ultime ore l'acc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2019 16:02
Sky, Nainggolan ha dato il suo consenso a vestire la maglia viola. L'accordo è molto vicino -
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Secondo Sky Sport, il centrocampista dell'Inter Naiggolan ha detto sì alla Fiorentina. Ora Pradè e Barone dovranno lavorare con l'Inter per trovare l'accordo. Ma dopo i contatti delle ultime ore l'accordo per il prestito è sempre più vicino. Inoltre il club nerazzurro protebbe aiutare la Fiorentina a pagare il suo ingaggio.

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