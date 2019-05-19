Sky, Montella espulso a fine partita: rotto un cartellone pubblicitario e ferito un inserviente.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella al termine della sfida tra Parma e Fiorentina avrebbe spaccato un cartellone pubblicitario per via della rabbia, c...

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella al termine della sfida tra Parma e Fiorentina avrebbe spaccato un cartellone pubblicitario per via della rabbia, ciò ha causato anche una ferita ad un inserviente. Il Giudice Sportivo adesso stabilirà la sanzione eventuale.