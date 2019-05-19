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Sky, Montella espulso a fine partita: rotto un cartellone pubblicitario e ferito un inserviente.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella al termine della sfida tra Parma e Fiorentina avrebbe spaccato un cartellone pubblicitario per via della rabbia, c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 maggio 2019 18:20
Sky, Montella espulso a fine partita: rotto un cartellone pubblicitario e ferito un inserviente. - Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella
Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella
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Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella al termine della sfida tra Parma e Fiorentina avrebbe spaccato un cartellone pubblicitario per via della rabbia, ciò ha causato anche una ferita ad un inserviente. Il Giudice Sportivo adesso stabilirà la sanzione eventuale.

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