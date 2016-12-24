Sky: Laïfīs offerto a Corvino, è il possibile rinforzo dietro
SkySport riporta di un possibile affare in difesa per i viola: il difensore cipriota Kōstas Laïfīs sarebbe stato offerto alla Fiorentina oltre che al Torino e al Bologna. Laïfīs gioca nello Standard L...
A cura di Redazione Labaroviola
24 dicembre 2016 16:52
SkySport riporta di un possibile affare in difesa per i viola: il difensore cipriota Kōstas Laïfīs sarebbe stato offerto alla Fiorentina oltre che al Torino e al Bologna. Laïfīs gioca nello Standard Liegi e Corvino sta valutando il da farsi.