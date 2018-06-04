Sindaco Fossi: "Il centro sportivo viola a Campi Bisenzio è un'enorme opportunità"

CAMPI BISENZIO – La notizia è stata lanciata questa mattina dal quotidiano “La Repubblica – Firenze”: “Per il Centro sportivo viola progetto da 10 milioni a Campi”. Il terreno individuato sarebbe in v...

CAMPI BISENZIO – La notizia è stata lanciata questa mattina dal quotidiano “La Repubblica – Firenze”: “Per il Centro sportivo viola progetto da 10 milioni a Campi”. Il terreno individuato sarebbe in via Allende con dieci campi di allenamento. E l’amministrazione comunale, per voce del sindaco uscente e candidato sindaco per il centro-sinistra Emiliano Fossi si è detta “pronta a impegnarsi per facilitare la realizzazione del centro sportivo della Fiorentina: un’enorme opportunità per il nostro territorio”.

Fossi commenta così la notizia dell’interesse della società dei Della Valle per un terreno di via Allende, poco distante dal centro benessere Asmana dove potrebbero sorgere 10 campi di allenamento, lo stadio della Primavera e un centro per ospitare giovani talenti. Un’area vicina all’autostrada e all’aeroporto.

“Sappiamo dell’interesse della società e degli incontri con il proprietario dell’area – spiega Fossi – e accogliamo con favore il progetto che potrebbe portare grandi benefici al mondo sportivo campigiano e al territorio tutto con una ricaduta positiva sull’indotto economico, soprattutto nel settore ricettivo, ma anche in termini di immagine. La collocazione di Campi al centro dell’area vasta compresa tra Firenze, Prato e Pistoia, si conferma così un valore aggiunto, una caratteristica che fa del nostro territorio un punto di riferimento strategico”.

“Abbiamo lavorato e lavoreremo, nel rispetto dei rapporti tra soggetti privati, perché il percorso possa proseguire – spiega il sindaco Fossi – l’iter prevede la presentazione del progetto preliminare da parte dei soggetti investitori, la conferenza dei servizi, la delibera di giunta per manifestare l’interesse all’opera e dopo la presentazione del progetto definitivo sarà approvata la variante urbanistica per trasformare la destinazione dell’area da parco pubblico a zona idonea ad ospitare attrezzature e servizi”.

Fonte: piananotizie.it