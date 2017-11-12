Gazzetta dello Sport: Simeone, il Villareal offre circa 20 milioni. No secco della Fiorentina...

Si scrive di presente e di futuro dell'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone sulle pagine di oggi de La Gazzetta dello Sport: come evidenzia il quotidiano, il giovane argentino ha disputato un...

Si scrive di presente e di futuro dell'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone sulle pagine di oggi de La Gazzetta dello Sport: come evidenzia il quotidiano, il giovane argentino ha disputato un inizio di stagione sicuramente sufficiente: nonostante il confronto con il mito Batistuta, il Cholito non si è fatto travolgere dalla pressione. E anche contro la Roma, nella gara al Franchi prima della sosta, è andato a segno con un perfetto colpo di testa.Nei giorni scorsi il centravanti viola è finito dentro una storia di mercato. Dalla Spagna è arrivata la voce di un’offerta da parte del Villarreal di circa venti milioni. Una cifra comunque superiore a quella versata l’estate scorsa da Corvino al presidente del Genoa Preziosi. Ma il Cholito non è in vendita.