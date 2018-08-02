Simeone via? No, per lui pronto il rinnovo di contratto

Nei giorni scorsi si è parlato della possibile cessione di Simeone all'Atletico. In ragazzo invece sta trattando per il rinnovo..

Cholito Simeone e la Fiorentina storia di un amore che vuole continuare. In calendario nelle prossime ore c'è infatti un incontro tra la società Viola e l’agente del giocatore argentino, Leo Rodriguez (arrivato a Milano nella giornata di ieri), per trovare una intesa positiva per adeguare ed eventualmente prolungare il contratto dell’attaccante ex Genoa (Giovanni è legato al club dei Della Valle fino al 2022).

A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport