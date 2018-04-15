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Simeone su Twitter: “Abbiamo lottato fino alla fine spinti da un grande pubblico. Testa a mercoledì”

L’attaccante della Fiorentina, Giovanni Simeone ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un post a seguito di Fiorentina Spal con su scritto:“Abbiamo lottato fino alla fine, spinti dal nostro grande...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 aprile 2018 19:19
Simeone su Twitter: “Abbiamo lottato fino alla fine spinti da un grande pubblico. Testa a mercoledì” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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L’attaccante della Fiorentina, Giovanni Simeone ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un post a seguito di Fiorentina Spal con su scritto:

“Abbiamo lottato fino alla fine, spinti dal nostro grande pubblico. Ci è mancato solo il gol. Avanti con fiducia e testa a mercoledì!”

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