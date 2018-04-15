Simeone su Twitter: “Abbiamo lottato fino alla fine spinti da un grande pubblico. Testa a mercoledì”
L’attaccante della Fiorentina, Giovanni Simeone ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un post a seguito di Fiorentina Spal con su scritto:“Abbiamo lottato fino alla fine, spinti dal nostro grande...
A cura di Redazione Labaroviola
15 aprile 2018 19:19
L’attaccante della Fiorentina, Giovanni Simeone ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un post a seguito di Fiorentina Spal con su scritto:
“Abbiamo lottato fino alla fine, spinti dal nostro grande pubblico. Ci è mancato solo il gol. Avanti con fiducia e testa a mercoledì!”