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Simeone titolare insieme a Muriel, torna Hugo. Queste le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo:Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Fernandes, Dabo, Biraghi; Simeone, Muriel. A disposizione: Brancoli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2019 09:34
Simeone titolare insieme a Muriel, torna Hugo. Queste le probabili formazioni - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Queste le probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo:

Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Fernandes, Dabo, Biraghi; Simeone, Muriel. A disposizione: Brancolini, Ghidotti, Laurini, Ceccherini, Hancko, Norgaard, Gerson, Veretout, Mirallas, Montiel, Graiciar, Vlahovic. Allenatore: Montella.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boga. Allenatore: De Zerbi.

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