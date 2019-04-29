Simeone titolare insieme a Muriel, torna Hugo. Queste le probabili formazioni
Queste le probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo:Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Fernandes, Dabo, Biraghi; Simeone, Muriel. A disposizione: Brancoli...
A cura di Redazione Labaroviola
29 aprile 2019 09:34
Queste le probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo:
Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Fernandes, Dabo, Biraghi; Simeone, Muriel. A disposizione: Brancolini, Ghidotti, Laurini, Ceccherini, Hancko, Norgaard, Gerson, Veretout, Mirallas, Montiel, Graiciar, Vlahovic. Allenatore: Montella.
Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boga. Allenatore: De Zerbi.