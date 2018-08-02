Simeone: "Pioli vuole che mi muova meno, il prossimo anno voglio segnare di più"

Dal ritiro olandese ha parlato l'attaccante viola Giovanni Simeone: "Voglio tirare i rigori e segnare di più. Siamo un grande gruppo

Direttamente dal ritiro di Tegelen ha parlato l'attaccante viola Giovanni Simeone. Queste le sue parole:

"Stiamo lavorando molto bene in questi giorni. Anche e soprattutto fuori dal campo. Piano piano stiamo costruendo un grandissimo gruppo, siamo tutti amici. Ieri abbiamo dimostrato che siamo tutti a disposizione per giocare. Queste partite sono importanti per trovare un po' di fiducia in noi. Mi piace molto lavorare con il pallone. Da Moena fino ad ora stiamo curando ogni aspetto, siamo tranquilli e tutti ci diamo una mano. Hai avuto richieste specifiche da Pioli? Agli attaccanti chiede di attaccare gli spazi in profondità. Non vuole che mi muova tanto, devo fare la punta e lasciare maggiori soluzioni agli esterni per l'uno-contro-uno. Ma voglia e atteggiamento non devono mancare mai. La sfida è personale, con me stesso, non con gli altri. Voglio solo crescere, segnare e migliorare. C'è stata voglia di tutti nel rimanere qui, per fare un buon lavoro. Siamo fiduciosi, poi ci saranno anche momenti difficili ma credo che questo ci potrà dare ancor più voglia di lottare. Aspetteremo una partenza sprint in A? L'anno scorso non abbiamo iniziato bene all'inizio, la nostra sfida è fare meglio. I rigori chi li tira? Sì, siamo io e Eysseric. Spero di avere più possibilità di tirarne quest'anno perchè un attaccante ha bisogno di gol, anche per questione di serenità e fiducia".