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Simeone: "Mio padre mi diceva sempre che un giorno sarei arrivato dove sono adesso"

Giovanni Simeone, reduce dal primo gol con la maglia della nazionale argentina messo a segno nella partita contro il Guatemala, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Da piccolo, quando giocavo al River...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 settembre 2018 13:21
Simeone: "Mio padre mi diceva sempre che un giorno sarei arrivato dove sono adesso" -
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Giovanni Simeone, reduce dal primo gol con la maglia della nazionale argentina messo a segno nella partita contro il Guatemala, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Da piccolo, quando giocavo al River, mio padre mi diceva che un giorno sarei arrivato qui. Sono felice perché ho grandi compagni di squadra che danno tutto per vincere".

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