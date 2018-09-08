Simeone: "Mio padre mi diceva sempre che un giorno sarei arrivato dove sono adesso"

Giovanni Simeone, reduce dal primo gol con la maglia della nazionale argentina messo a segno nella partita contro il Guatemala, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Da piccolo, quando giocavo al River...

Giovanni Simeone, reduce dal primo gol con la maglia della nazionale argentina messo a segno nella partita contro il Guatemala, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Da piccolo, quando giocavo al River, mio padre mi diceva che un giorno sarei arrivato qui. Sono felice perché ho grandi compagni di squadra che danno tutto per vincere".